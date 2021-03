MILANO - "È passato un anno da quando il dramma del Covid si è abbattuto sul nostro Paese e poi sull'Europa e sul mondo. Con i vaccini si intravede finalmente la speranza di vincere questa lunga guerra, che è già costata un alto prezzo in vite umane e ha generato una crisi economica senza precedenti in tempo di pace. L'Italia ripartirà, ne sono sicuro". Lo afferma in un video su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev