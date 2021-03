Eccellenza, il 10 marzo la LND definirà la ripartenza

Nella riunione di domani, dovrà essere ufficializzato il blocco delle retrocessioni dall'Eccellenza alla Promozione e si valuterà sulla base del decreto "Ristori", quale intervento economico si potrà fornire alle società che decideranno di riprendere la loro attività.

Pur permanendo delle divergenze in alcune Regioni sul ritorno in campo, i 19 Comitati Regionali LND unitamente a quelli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ed in stretta collaborazione coi vertici nazionali della stessa Lega, per il perdurare dell'emergenza pandemica, sono al lavoro per definire il protocollo sanitario Anti-COVID 19.