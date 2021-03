Edi Rama, Di Maio ed Emiliano per il trentennale dell'emigrazione albanese

BARI - “É una felicità vera, autentica che deriva da una antica amicizia basata sui fatti, non sulle parole”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglianell’accogliere oggi all’aeroporto di Bari il Primo Ministro dell’Albaniaed il Ministro degli Esteriin occasione del trentennale dell’emigrazione albanese.“Questa giornata ci ricorda il desiderio che ciascun popolo ha avuto dell’altro. Un desiderio di conoscenza, basato sulla cultura, sulla bellezza, sulla condivisione dei problemi, anche sulla lotta per la democrazia, per la libertà, una lotta comune per il progresso economico, per il benessere, tutte cose che abbiamo intenzione di fare ancora negli anni che verranno. Questi giorni sono come un impegno, un giuramento di fedeltà a noi stessi, alle leggi non scritte degli uomini e soprattutto a questa splendida amicizia tra l’Italia e l’Albania e tra la Puglia e l’Albania, che noi intendiamo conservare come un bene preziosissimo”.