ROMA — Il presidente dell'Istituto Superiore Sanità Silvio Brusaferro ha tenuto il punto stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale: "Le varianti preoccupano. Quella inglese ormai è largamente dominante, ma preoccupano anche le altre varianti con cui dovremo convivere. È molto importante intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenerle, soprattutto per le varianti che dobbiamo ancora conoscere completamente per esempio sul piano della risposta dei vaccini".