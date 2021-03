Europei Under 21: la Germania e il Portogallo vincono, Francia e Inghilterra sconfitte

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata del gruppo A della prima fase degli Europei Under 21 la Germania vince 3-0 con l’Ungheria. I tedeschi sono primi con 3 punti. L’ Olanda pareggia 1-1 con la Romania. Nel gruppo C la Russia supera 4-1 l’Islanda. La Francia perde 1-0 con la Danimarca. Nel gruppo D la Svizzera vince 1-0 con l’Inghilterra. Il Portogallo si impone 1-0 contro la Croazia. Nella seconda giornata del gruppo A sabato 27 Marzo l’Ungheria sfiderà alle 18 la Romania. La Germania giocherà alle 21 con l’Olanda. Nel gruppo C domenica 28 Marzo la Danimarca affronterà alle 15 la Danimarca. La Francia dovrà vedersela alle 21 con la Russia. Nel gruppo D domenica 28 Marzo la Croazia non potrà permettersi un passo falso alle 18 con la Svizzera. Il Portogallo alle 21 dovrà superare l’ Inghilterra per qualificarsi ai quarti di finale.