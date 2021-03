Sarà il Portogallo, quale primatista del Gruppo D, l'avversario che l'Italia (seconda classificata del Girone B) affronterà nell'incontro valido per i quarti di finale dell'Europeo Under 21, in programma a Maribor il 31 maggio 2021. E' quanto scaturito dal confronto decisivo contro la Svizzera, disputatosi nella serata di mercoledì 31 marzo a Ljubljana, dove i lusitani hanno sconfitto gli elvetici per 3-0.