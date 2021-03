Festa nazionale della Repubblica ellenica: oggi la bandiera greca sventola sulla facciata di Palazzo di città

BARI - Oggi, nel giorno della festa nazionale della Repubblica Ellenica, una bandiera greca sventola dal balcone centrale di Palazzo di Città, accanto alle bandiere italiana ed europea, per testimoniare il legame di amicizia che unisce la città di Bari e il popolo greco. “Ricordare, così come ha richiesto il console greco, Stelio Campanale, il bicentenario dell'indipendenza greca - ha detto il sindaco Decaro - rappresenta un segno di attenzione per la numerosa comunità greca presente a Bari e per l'intensa attività di scambi culturali ed economici tra Bari e le città greche gemellate”.