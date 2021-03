(SwapnIl Dwivedi /Unsplash)

BARI - Per chi pensasse che il calcio in Italia è lo sport dominante, rimarrà deluso. Secondo uno studio effettuato da Myprotein , azienda nata nel 2004 leader nella nutrizione sportiva, è stato scoperto che lo sport più praticato dagli italiani è la corsa con il 25% degli intervistati, seguita dallo yoga col 18% ed a chiudere il ciclismo con l'11%.Probabilmente gli italiani amano la corsa, per i panorami che il nostro Paese offre ai suoi runners, che in parte può essere ammirato nella Maratona di Roma, inaugurata nel 1995, assumendo sempre più valenza internazionale.L'intervista rivela che la corsa è lo sport più praticato in quanto gli sportivi cercano di avere con l'attività fisica un stile di vita più sano (39,79%) con la volontà di perdere peso (37,18%), abbinando i benefici della corsa con quelli della palestra. Naturalmente il mondo del running, richiede un abbigliamento adeguato, oltre ad un'adeguata alimentazione come il mix di pancake proteici, burro d'arachidi naturali.In Europa è lo yoga lo sport più praticato, che viene preferito in Germania, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Grecia Svezia e Belgio. Uniche eccezioni oltre all'Italia, di cui abbiamo parlato prima, è la Francia che preferisce il ciclismo.