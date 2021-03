BARI - Partono stamattina le prime vaccinazioni all’interno dell’hub Fiera, il più grande punto vaccini di Puglia, allestito da Regione Puglia, Asl Bari e Protezione civile nel padiglione 7 della Fiera del Levante per proseguire ed estendere la campagna vaccinale anti Covid. In programma oggi circa 400 somministrazioni tra over 80 e operatori sanitari convenzionati.