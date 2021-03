Al 26’ i pugliesi realizzano il gol decisivo con Coda su rigore concesso per un fallo di Mazzocchi su Pisacane. Terza vittoria consecutiva per il Lecce. E’ secondo in classifica con 49 punti, +2 su Monza e Salernitana terze a 47 punti, in attesa delle partite Monza-Reggiana e Cittadella-Salernitana che si giocano stasera alle 19.

- Nella ventinovesima giornata di Serie B il Lecce vince 3-2 a Venezia. Nel primo tempo all’11’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Pettinari, tiro di destro. Al 46’ il Venezia pareggia. Lucioni devia nella propria porta. Nel secondo tempo al 4’ i salentini ritornano in vantaggio con Coda di testa su cross di Majer. All’11’ pareggia Maleh con un tiro al volo.