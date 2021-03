LND Puglia: l'Eccellenza riprenderà l'11 aprile

Rinunciano al ritorno in campo, l'UG Manduria Sport, l'ASD San Marco in Lamis e l'ASD Toma Maglie. Quest'ultima potrebbe rivedere la propria posizione, se riceverà le garanzie economiche e sanitarie per la ripresa dell'attività agonistica. La stagione regolare si concluderà domenica 6 giugno, per poi lasciare spazio ai playoff programmati per il 13,20 e 27 giugno.





Inoltre, come deliberato nell'ultima riunione del Consiglio direttivo nazionale della Lega Dilettanti, è stato confermato il blocco delle retrocessioni, nonchè la sospensione dei ripescaggi per la prossima stagione sportiva. Questo provvedimento, in particolare, è riferito a quelle Società che hanno deciso di non proseguire l'attività. Le stesse potranno comunque mantenere la propria categoria di pertinenza, ma dovranno ottemperare al pagamento della tassa di iscrizione relativa alla stagione sportiva 2020-2021.

- Ripartirà domenica 11 aprile 2021, dalla quinta giornata di andata, il campionato di Eccellenza pugliese. Sulla base del format elaborato dal Consiglio Direttivo della LND Puglia e proposto alle 27 società iscritte al torneo recentemente riconosciuto di preminente "interesse nazionale", che prevede la disputa del solo girone di andata, solo 24 i club che hanno aderito.