Il Lecce vince 4-2 al Via del Mare col Chievo Verona

Nel secondo tempo all’ 8’ la squadra di Alfredo Aglietti realizza la seconda rete con Mogos su punizione. Al 17’ Leverbe del Chievo Verona calcia alto un rigore concesso per un fallo del portiere Gabriel su De Luca. Successo importante per il Lecce. E’ terzo in classifica con 46 punti insieme alla Salernitana e al Venezia.

Nella ventottesima giornata di Serie B il Lecce vince 4-2 in casa col Chievo Verona. Nel primo tempo la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio al 9’ con Maggio, tiro da fuori area su passaggio di Henderson. Al 22’ pareggia Obi di testa su cross di Renzetti. Al 25’ i salentini ritornano in vantaggio con Coda, tiro di destro. Al 38’ Coda realizza la terza rete con un tiro di sinistro. Al 42’ Pettinari di testa segna il quarto gol.