Defendi beffa il Bari: al Liberati è 2-1 per la Ternana

All'1-1 di Kontek che all'81' spinge di testa una palla inattiva proveniente da un calcio d'angolo eseguito alla sua destra, segue al 95' il goal dell'ex a firma di Marino Defendi che con una sciabolata, beffa Frattali per il definitivo 2-1. Alla luce di questa sconfitta, il Bari resta fermo a 52 punti e viene distanziato di 5 lunghezze dall'Avellino.





Il blasone irpino si porta a 57 punti per l'1-1 in casa a Monopoli, ottenuto in concomitanza con la gara di cartello della 30esima giornata del Girone C della Serie C 2020-21 e disputatosi al Liberati di Terni nel pomeriggio di sabato 13 marzo.

La Ternana si conferma, relativamente al campionato in corso, la bestia nera del Bari. Dopo il 3-1 del 15 novembre 2020 al San Nicola, la capolista del Girone C ribaltando lo 0-1 siglato da Maita al 1' con una conclusione al volo e calciata da corta distanza, esce allo scoperto nei minuti finali.