La Ever Given bloccata nel Canale di Suez è stata parzialmente liberata

"La Ever Given è stata rimessa a galleggiare con successo alle 04:30, ora locale, il 29/03/2021. Tuttavia, al momento è in corso di messa in sicurezza con diverso lavoro da fare per ristabilire la piena operatività del Canale. L'ora esatta in cui il Canale di Suez sarà nuovamente aperto al traffico rimane da definirsi. Sui social sono stati condivisi filmati che mostrano la nave muoversi di nuovo.







Il Canale di Suez, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è la rotta marittima più breve tra Asia ed Europa, attraverso la quale passa circa il 12% del commercio globale. Il blocco, ha innescato un picco dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali, da momento che diverse petroliere sono state influenzate dal blocco. Il Canale di Suez è bloccato da martedì, con 369 navi ferme in rada in attesa di passare da quando la nave portacontainer Ever Given da 224.000 tonnellate e lunga 400 metri, si è arenata mentre in rotta dalla Cina ai Paesi Bassi, forse a causa dei forti venti e una tempesta di sabbia che ha influenzato la visibilità.

