La Juve lotta ma viene beffata: passa il Porto e addio Champions

(via Juventus Fb)

Nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il risultato grazie a Chiesa. Al 49' il giocatore italiano ha messo la palla all’angolino dopo uno bello scambio con Ronaldo e al 63' ha incornato in rete su cross di Cuadrado.





Nel secondo tempo supplementare, al 115’, ancora Sergio Oliveira ha battuto Szczesny direttamente su calcio di punizione. A nulla è servito il gol di Rabiot due minuti più tardi. Per il secondo anno di fila la Juventus abbandona la Champions agli ottavi di finale.

La Juventus non è riuscita a qualificarsi ai quarti al termine di una partita ricca di colpi di scena. I bianconeri hanno vinto per 3 a 2 ma a qualificarsi è stato il Porto, in virtù dei due gol in trasferta. Sono stati proprio i portoghesi a portarsi in vantaggio al 19' con un calcio di rigore realizzato da Sergio Oliveira.