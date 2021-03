Salvini: "A Marzo si soffrirà, ma da Aprile si torni alla vita"

(Agenzia Vista) - Roma, 9 Marzo 2021 - "Ci sarà da soffrire a Marzo, l’importante è correre sulla ricerca dei vaccini che se non arrivano dall’Europa bisogna andarli a cercare in qualunque altra parte del mondo. Bisogna correre con le terapie domiciliari e prepararsi a una Pasqua di resurrezione. Teniamo duro in queste settimane, se vanno chiuse alcune zone particolarmente colpite si intervenga. Non è giusto chiudere tutto per tutti. Stiamo lavorando perché ad Aprile si torni alla vita." Così Matteo Salvini, leader della Lega, fuori dal Senato a Roma.