MILANO — Continuano a crescere i ricoveri per Covid in Lombardia: +25 in terapia intensiva e +159 negli altri reparti. Sono 5.809 i nuovi positivi, 66 i decessi. Tra le vittime, anche il noto fotografo Giovanni Gastel, nipote di Luchino Visconti. Aveva 65 anni ed era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale in Fiera di Milano.