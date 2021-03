India: fulmine colpisce e uccide un ragazzo e ne ferisce altri tre

Secondo i funzionari, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 a Signature Villas nel settore 82. Le vittime sono state identificate come Ramprasad, Shivdutt e Lali, che provengono dall'Uttar Pradesh ed erano giardinieri della società, e il loro supervisore Anil Kumar, un residente di Sohna. Mentre Shivdutt, Lali e Kumar sono stabili e si sottopongono a cure all'ospedale Medeor di Manesar, il 38enne Ramprasad è morto per ferite nella tarda notte di venerdì.





Parlando all'Indian Express , Krishan Kumar, responsabile del posto di polizia di Vatika, ha detto: “I quattro uomini si erano rifugiati sotto un albero del condominio quando ha iniziato a piovere forte venerdì sera. Un fulmine ha colpito l'albero e tutti e quattro sono rimasti feriti. Sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Medeor, ma Ramprasad è deceduto durante il trattamento venerdì sera. Era nell'Unità di Terapia Intensiva. Gli altri tre uomini sono stabili".





Il tragico incidente, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, deve ricordare come sia da evitare di sostare nei pressi di un albero durante un temporale, soprattutto se accompagnato da nube temporalesca che può dar luogo a fulminazioni.





GURUGRAM - Le terribili immagini riprese da una telecamera a circuito chiuso nell'area mostrano i quattro ragazzi in piedi sotto un albero sotto il quale si trovavano per ripararsi dalla pioggia. Quando un fulmine colpisce l'albero, tre di loro crollano immediatamente a terra, mentre il quarto cade pochi secondi dopo. Un giardiniere di un condominio recintato a Gurugram è morto e altri tre sono rimasti feriti venerdì quando un fulmine ha colpito un albero sotto il quale si trovavano per proteggersi dalla pioggia.