Mira Acaya Golf Resort & SPA riapre domani in Puglia

Disegnato dallo studio americano Hurdzan/Fry, il campo si estende per 6.192 metri nei pressi della riserva naturale Le Cesine. Un percorso che si snoda tra spettacolari elementi caratteristici, come la cascata mozzafiato presente tra la buca 11 e la buca 12, ed organizzato nell’intento di soddisfare anche il più esigente dei golfisti. Come in tutte le strutture del gruppo MIRA, a Mira Acaya Golf Resort & SPA è possibile vivere un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi. L’eccellente qualità, dalla SPA alla tavola, garantita dal brand MIRA Hotels & Resorts, si combina al sincero senso dell’ospitalità proprio della tradizione ricettiva del Salento, per una full immersion nelle bellezze e ricchezze autentiche della Penisola. Acaya mette a disposizione un centro benessere di 1200 mq, un campo da golf 18 buche, la spiaggia convenzionata a pochi minuti dal resort, due piscine esterne, due ristoranti (uno in hotel, con possibilità di pranzare anche nella terrazza esterna, e uno tipico nella spettacolare Masseria San Pietro, risalente al 1700), una palestra, un centro congressi e il nuovo servizio Mira Experience Advisor (con proposta di escursioni in barca alle più belle grotte salentine). Agli amanti della vacanza attiva e dello sport, Mira Acaya Golf Resort & SPA offre un autentico fiore all’occhiello, il campo da golf 18 buche – 71 par, considerato tra i più belli e suggestivi d'Italia grazie al suo particolare design e alla splendida location che lo accoglie.

LECCE – Apre domani, venerdì 12 marzo, Mira Acaya Golf Resort & SPA, splendida struttura a 4 stelle situata in Puglia, nel cuore del Salento, e appartenente ai MIRA Hotels & Resorts, gruppo alberghiero che dal 2011 si fa portavoce delle eccellenze del territorio italiano nel settore dell’accoglienza. La stagione turistica firmata MIRA, brand fondato da Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, manager esperti del settore ospitalità, parte quindi da una delle due strutture del gruppo situate nel Sud Italia. Ad oggi MIRA Hotels & Resorts riunisce quattro strutture, a 4 e 5 stelle, che si trovano rispettivamente in Piemonte (Mira Alagna Mountain Resort & SPA), Sicilia (Mira Borgo di Luce I Monasteri), Toscana (Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa, new entry prevista per luglio) e Puglia (Mira Acaya Golf Resort & SPA).Da domani Mira Acaya Golf Resort & SPA è pronto ad accogliere gli ospiti in un e vero e proprio “rifugio incantato”, caratterizzato, al suo interno, da ambienti e suites dal design raffinato e, all’esterno, dalla bellezza della natura selvaggia, fatta di ulivi, giardini profumati e macchia mediterranea. Come suggerito dal payoff del brand MIRA “Live the SOUL”, il resort consente di trascorrere una vacanza esclusiva, capace di rigenerare il corpo, la mente e soprattutto l’anima.