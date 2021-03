Nel Policlinico di Bari prende il via cura con anticorpi monoclonali

- Nel Policlinico di Bari prende il via la cura con gli anticorpi monoclonali, rivolta a tutti coloro che hanno sintomi lievi da coronavirus, senza averee bisogno di un ricovero in ospedale o trattamenti di ossigenazione. Il gruppo di lavoro coinvolge più specializzazioni come infettivologi, pneumologi, rianimatori, internisti supervisionati dalla direttrice dell'unità operativa, la Prof.ssa Saracino. Il primo paziente sottoposto a trattamento per endovena è un 38enne che ha inviato la propria candidatura tramite mail già nello scorso fine settimana.