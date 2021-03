Papa Francesco ricorda l'Odegitria

CDV - Papa Francesco sorprende ancora. Nella mattinata del 24 marzo, durante la consueta udienza del mercoledì, il Pontefice ha riservato uno spazio al ricordo della sua prima visita a Bari, avvenuta il 7 luglio 2018. Di quella giornata particolare, Francesco ha ricordato l'impatto emotivo che suscitò, in lui, la contemplazione dell'icona raffigurante la Madonna Odegitria con Gesù nudo e morto fra le sue braccia ed esposta ai piedi dell'altare della Cattedrale di San Sabino. Il Santo Padre ha fatto riferimento a questa immagine per evidenziare il valore della sofferenza e della morte in tempo di Pandemia. (N.Zuccaro)