ROMA - Peggiorano i dati epidemiologici di Lazio, Veneto, Calabria e Puglia che si avviano a passare in zona arancione: a preoccupare in tutta Italia la diffusione della variante inglese.Attualmente Molise e Basilicata sono già rosse, mentre sono arancioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Umbria. Le nuove misure scatteranno lunedì, ma già domani Speranza firmerà le ordinanze che possono mandare in rosso diverse regioni. A cominciare da Emilia Romagna, Campania e Abruzzo e forse anche Lombardia e Piemonte.