Rt sopra 1 in 16 regioni

ROMA — Da lunedì Sardegna e Molise passano in arancione, la Campania resta in rosso. Lo prevede la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Sono 15 le Regioni e Province autonome ad avere un Rt oltre 1. In Piemonte e Friuli Venezia Giulia è più alto di 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Situazione in miglioramento in Lazio e Lombardia, che dovranno confermare i dati tra una settimana per tornare in arancione. Rischio alto in 10 Regioni, moderato nelle altre 11, 7 delle quali hanno alta probabilità di progressione a rischio alto. Secondo gli esperti, quindi, “è necessario mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali”.