Al 22’ Coda si fa parare un rigore dal portiere Bardi, concesso per un fallo di Vitale su Pettinari. Al 23’ raddoppia Coda con un tiro di sinistro su cross del greco Tachtsidis. Al 40’ lo spagnolo Rodriguez realizza la terza rete con un pallonetto di sinistro. Quarta vittoria consecutiva per il Lecce. E’ secondo in classifica con 52 punti, +2 sul Monza in attesa della partita delle 16 Monza-Venezia.

- Nella trentesima giornata di Serie B il Lecce vince 3-0 a Frosinone. Nel primo tempo al 14’ Iemmello del Frosinone con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 27’ Maggio del Lecce di testa va vicino al gol. Nel secondo tempo al 1’ Tribuzzi del Frosinone con un tiro di sinistro centra il palo. All’ 8’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Coda, tiro di destro su passaggio dello scozzese Henderson.