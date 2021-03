Serie B, l'Empoli primo il Lecce secondo

Il Vicenza prevale 1-0 in Veneto sul Pescara e fa un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza. La Reggina in rimonta pareggia 1-1 in Calabria col Chievo Verona. Pordenone-Pisa è rinviata per le numerose positività al Covid 19 dei calciatori della squadra friulana. Termina 1-1 la sfida del “Granillo” tra la Reggiana e il Cosenza. L’Ascoli non va oltre lo 0-0 nelle Marche con la Cremonese e resta terzultimo con 28 punti.

La Salernitana supera 1-0 in Campania il Brescia ed è terza con 51 punti. Positivo il debutto sulla panchina della Spal del nuovo tecnico Massimo Rastelli subentrato all’esonerato Pasquale Marino. I ferraresi si impongono 1-0 al “Paolo Mazza” sul Cittadella e si confermano in zona play off.