(credits: Pink Bari)

Nella sedicesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 2-0 a Bitetto col Verona. Nel primo tempo al 16’ Ludovica Silvioni della Pink Bari di destro non inquadra la porta. Asia Bragonzi del Verona al 20’ di testa va vicina al gol. Nel secondo tempo all’11’ la squadra veneta passa in vantaggio con la croata Ana Jelencic, tiro di sinistro su passaggio di Asia Bragonzi.

Al 16’ raddoppia la canadese Madison Solow di testa. Al 32’ Lucia Ceci della Pink Bari non concretizza una buona occasione. La Pink Bari è ultima in classifica da sola con 3 punti. Nella diciassettesima giornata la squadra di Cristina Mitola giocherà domenica 28 Marzo alle 14,30 fuori casa con la Juventus. Le bianconere vincono 2-1 fuori casa con la Fiorentina e sono prime in classifica da sole con 48 punti.