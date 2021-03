Serie C, Il Bari scende al quarto posto

(via Ssc Bari Fb)

Vittoria esterna per il Catanzaro che con la rete realizzata da Porcino al 23' del primo tempo si impone per 1-0 nella trasferta in casa della Cavese, quale recupero della 31ma giornata del Girone C di Serie C. Alla luce di questo successo, il Catanzaro sale al terzo posto con 54 punti, spodestando il Bari. Esso ripartirà dalla quarta posizione della graduatoria del raggruppamento centromeridionale, dalle 17.30 di sabato 27 marzo nel confronto interno con la Paganese e valido per la trentatreesima giornata della Serie C 2020-21.