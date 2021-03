Nella nona giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia pareggia 0-0 in casa con la Vibonese. Nel primo tempo la squadra di Marco Marchionni propositiva. All’ 8’ Rocca con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 43’ D’Andrea di testa sfiora il gol su cross di Agostinone. Nel secondo tempo i dauni aumentano i ritmi del gioco. Al 5’ Morrone non concretizza una buona occasione. Al 27’ Curcio su punizione centra il palo. Al 94’i pugliesi rimangono in dieci. Espulso Dell’Agnello per un fallo su Sciacca. Il Foggia è settimo in classifica con 37 punti.