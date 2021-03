Serie A, tre volte Juventus. Rimonta sulla Lazio

(via Juventus Fb)

- La Juve c’è. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, i bianconeri hanno battuto anche la Lazio con un 3 a 1 maturato in rimonta. Al 14' è stata la squadra biancoceleste a portarsi in vantaggio con Correa. Kulusevski ha regalato palla all'argentino che si è involtato verso la porta e, dopo aver dribblato Demiral, ha battuto Szczesny. Il pareggio è arrivato al 39'. Rabiot ha calciato sul primo palo da posizione defilata, sorprendendo Reina.La rimonta si è concretizzata nella ripresa grazie ad una doppietta di Morata. Al 57' l’attaccante spagnolo ha finalizzato un contropiede, condotto da Chiesa, con un tiro potente che si è insaccato all'incrocio dei pali. Al 60' ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo di Milinkovic Savic su Ramsey. Nell’attesa dei match di Inter e Milan, la Juventus non vuole cancellare il suo nome dalla lista per la lotta scudetto finale.