Ue chiede vaccini agli Usa

BRUXELLES - Dopo i ritardi nelle consegne di vaccini da parte delle case farmaceutiche, l’Ue ha avviato un pressing sugli Usa affinché AstraZeneca consegni milioni di dosi nel Vecchio continente. A rivelarlo è il Financial Times. Una rivelazione che giunge nel giorno in cui l’Oms certifica che i contagi in Europa tornano a crescere: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nell’ultima settimana sono un milione i nuovi casi registrati in Europa. Un aumento del 9% rispetto alla settimana precedente e, soprattutto, un’inversione di tendenza dopo sei mesi di calo. Il balzo dei contagi è imputabile, per il direttore regionale dell’Oms per l’Europa Hans Kluge, a due fattori: in primo luogo alla diffusione delle varianti; ma anche “all’apertura della società quando non è fatta in modo sicuro e controllato”.