Tennis: Matteo Berrettini gioca il torneo di Miami

Matteo Berrettini gioca il torneo di tennis maschile Master 1000 di Miami in Florida dal 24 Marzo al 4 Aprile. E’ in ripresa dopo l’infortunio, una lesione muscolare addominale riportata durante gli Australian Open negli ottavi di finale nell’incontro perso contro il greco Stefanos Tsitsipas. Non sta giocando il torneo ATP 500 di Rotterdam in Olanda che termina domenica prossima 7 Marzo.

E’ stato visitato nei giorni scorsi a Valencia in Spagna dal dottor Angel Ruiz Cotorro, il medico della Federtennis Spagnola che lo ha trovato in buone condizioni fisiche. Cotorro è molto noto per aver spesso guarito da numerosi infortuni lo spagnolo Rafa Nadal. Berrettini certamente ha ottime possibilità di disputare una grande stagione nel 2021. Può ottenere eccellenti risultati a Parigi Roma e Wimbledon.