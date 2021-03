Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi perde 87-85 in casa contro l'Hapoel Holon

(via Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata del girone I della seconda fase della Champions di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 87-85 in casa contro gli israeliani dell’Hapoel Holon. Primo quarto, De Zeeuw 6-0 Hapoel. Willis tiene in gara i pugliesi, ma 14-8 per la squadra avversaria. Pnini, 23-12 Hapoel. Gli israeliani prevalgono 26-25. Secondo quarto, De Zeeuw 29-25 Holon. Mc Gee, 35-32. Workman, 44-40. Perkins impatta per i pugliesi, 44-44. Willis, Brindisi prevale 50-46. Terzo quarto, ancora Willis 56-51 Happy Casa. Bostic, 61-56. Gaspardo, 67-63. Brindisi trionfa 67-66.

Quarto quarto, Mc Gee 70-68 Hapoel. Thompson, 79-76 per i pugliesi. Perkins, 82-78. Pnini, gli israeliani vincono questo quarto e 87-85 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Gaspardo 15 punti e Willis 12. Nell’ Hapoel Holon Harris 17 punti e Mc Gee 13. Nella seconda giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà martedì 9 Marzo alle 20, 30 in casa contro i turchi del Pinar Karsiyaka.