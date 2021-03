Tennis: Musetti Sonego e Travaglia giocano il Torneo ATP di Cagliari

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia giocheranno il Torneo ATP 250 di Cagliari che si disputerà dal 4 all’11 Aprile. Molto probabile la presenza di Marco Cecchinato. Fabio Fognini ha chiesto una wild card e potrebbe essere presente. In dubbio Matteo Berrettini, dipende se riuscirà a riprendersi o no dall’infortunio muscolare all’addome. Lorenzo Musetti potrebbe partecipare sempre ad Aprile al Torneo di Montecarlo. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi ha dichiarato.

''E’ un’occasione straordinaria per la Sardegna. Il grande tennis torna al TC Cagliari. Questo è accaduto perché c’è un piano della Regione che permette alla Federtennis di programmare questo tipo di manifestazioni che danno visibilità alla Sardegna. Per il pubblico se la Sardegna ritorna per i primi giorni di Aprile di colore bianco ci potrebbe essere l’ipotesi di un numero molto limitato di spettatori”.