Tennis: Sinner giocherà i tornei di Marsiglia, Dubai e Miami

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner gioca il torneo di tennis maschile di Marsiglia in Francia dall’ 8 al 14 Marzo. Nelle settimane successive parteciperà al torneo di Dubai negli Emirati Arabi e al Master 1000 di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America. Probabile la sua presenza al torneo ATP 250 di Marbella in Spagna dal 5 all’11 Aprile.

Sinner non disputerà il torneo ATP 500 di Rotterdam in Olanda dall’1 al 7 Marzo per un dolore alla schiena che si è procurato a Montpellier in Francia durante l’incontro del primo turno nel quale è stato sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene. L’altoatesino ha ripreso ad allenarsi con notevole intensità ed è pronto per andare il più avanti possibile a Marsiglia, Dubai Miami e forse a Marbella in questi primi mesi del 2021.