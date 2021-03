BARI - "Avevamo chiesto alla Commissione #UE di sanare un'ingiustizia, per questo è davvero una bella notizia quella dell'approvazione, da parte dell'Aifa, della rimborsabilità della terapia genica per il trattamento della #Sma1 anche per i bimbi con più di 6 mesi fino a 21 Kg come già avviene in molti Paesi UE", cosi in un tweet il co-presidente gruppo europeo ECR-Fratelli d'Italia,