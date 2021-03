Usa: bimbo di 3 anni sbranato e ucciso dai pitbull del vicino di casa

Il fratello di 10 anni di Aziz ha chiamato i servizi di emergenza mentre sua madre era alle prese con i due cani. Quando sono arrivati ​​i primi soccorritori, sia Aziz che sua madre avevano subito ferite "gravi", hanno detto i funzionari. Il ragazzo è stato trasportato in aereo in un ospedale della zona dove è morto per le ferite poche ore dopo. I parenti del piccolo sconvolti hanno dichiarato ai media locali che la famiglia aveva precedentemente supplicato i proprietari dei pitbull che erano pericolosi e fuori controllo. Il proprietario si era messo a ridere.





I due pitbull responsabili dell'attacco sono stati soppressi sul posto dalla polizia. Il proprietario di quei cani, secondo Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato accusato di omicidio di secondo grado, omicidio colposo involontario e possesso di animali pericolosi.

I due pitbull, che vivono in una proprietà direttamente dietro quella della famiglia Ahmed, sono riusciti a infilarsi sotto una recinzione che separa le due case e hanno iniziato ad attaccare Aziz. Sua madre, è corsa per strappare i cani a suo figlio e "ha combattuto con tutto quello che aveva per salvarlo".