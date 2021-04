Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi perde 107-88 fuori casa col Pinar Karsiyaka

(Credits: Via Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata del girone I della seconda fase di Champions di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 107-88 fuori casa contro i turchi del Pinar Karsiyaka. Primo quarto, Willis 5-2 per i pugliesi. Morgan, 18-14 Pinar. I turchi prevalgono 28-24. Secondo quarto, Mbaye 34-29 Pinar. Bell tiene in partita l’ Happy Casa, ma 36-35 per i turchi. Udom, 39-36 Brindisi. Morgan, 41-39 Pinar. Taylor, 46-39. I turchi si impongono di nuovo 53-43. Terzo quarto, Taylor 61-48 Karsiyaka. Mbaye, 66-52. Kennedy, 69-53. Morgan, 71-56. Kennedy, i turchi trionfano 83-71.

Quarto quarto, Taylor e Morgan 87-79 Pinar. Yildrim, 93-80. Taylor, i turchi vincono questo quarto e 107-88 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi che è eliminata dalla Champions. La squadra di Frank Vitucci è seconda a 6 punti insieme al Pinar, però va fuori dalla Champions per la peggior differenza canestri rispetto ai turchi. Il Pinar si qualifica per i quarti di finale di Champions. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Bostic 28 punti e Willis 12. Nei turchi Taylor 30 punti e Kennedy 21.