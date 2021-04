Basket, Eurocup: la Virtus Bologna ko 107-100 in casa col Kazan

(via Virtus Segafredo Bologna Fb)





Terzo quarto, Holland 51-49 Kazan. Wolters, 53-52. White, 58-54. Brown, 62-56. Ancora Brown, 66-56. Smith, 68-59. Brown, 71-65. Smith, il Kazan trionfa 73-67. Quarto quarto, Wolters 75-70 per i russi. Hunter tiene in gara gli emiliani, però 79-75 per il Kazan. Smith tripla, 85-78 per i russi. White, 87-80. Wolters, 91-82. Ancora Wolters, 94-84. Canaan, 99-94. White preciso nei tiri liberi, 101-94. Smith, 105-97. Theodore, il Kazan vince questo quarto 107-100 tutta la partita e si qualifica per la finale di Eurocup dove affronterà i francesi del Monaco.





Sconfitta immeritata per la Virtus Bologna che è eliminata dall’Eurocup. Migliori marcatori, negli emiliani Teodosic 25 punti e Belinelli 24. Nei russi Smith 24 punti e White 22.

- Nella terza gara della semifinale di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna perde 107-100 in casa con i russi del Kazan. Primo quarto, Ricci 9-6 per gli emiliani. Weems, 13-6. Hunter, 17-11. Alibegovic, 21-16. Brown impatta per i russi, questo quarto termina in parità 21-21. Secondo quarto, Smith 28-25 Kazan. Belinelli, 30-29 Virtus. Canaan, 35-32 per i russi. Markovic, 42-38 per gli emiliani. Hunter, 46-42. Belinelli, Bologna prevale 48-46.