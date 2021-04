Serie B: la Spal sfida l'Ascoli, l'Empoli gioca col Brescia

Il Lecce cerca un successo a Vicenza per restare al secondo posto. Il Monza deve superare in Lombardia la Cremonese per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Pescara-Entella è rinviata a data da destinarsi per le numerose positività al Covid tra i calciatori della squadra abruzzese. Il Pisa cerca di prevalere in Toscana col Cosenza per una continuità di risultati.





La Reggina deve imporsi al “Granillo” con la Reggiana per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. La Salernitana non ha alternative alla vittoria in Campania col Venezia per avere ambizioni di promozione. Il Cittadella deve saltare alle 16 al “Tombolato” l’ostacolo Chievo Verona per fare un salto di qualità. Il Frosinone alle 18 non può permettersi un passo falso a Lignano Sabbiadoro col Pordenone per una svolta.

Stasera alle 21 nell’anticipo della trentquattresima giornata di Serie B la Spal sfida in Emilia l’Ascoli. La squadra di Massimo Rastelli cerca di vincere per confermarsi in zona play off. Sabato 17 Aprile alle 14 l’Empoli gioca in casa con il Brescia. I toscani devono ottenere i tre punti per consolidare la vetta.