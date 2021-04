Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 98-75 in casa con l' Efes Istanbul

(credits Armani Milano via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaquattresima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 98-75 in casa con i turchi dell’Efes Istanbul. Primo quarto, Pleiss 3-0 per i turchi. Micov, 5-3 Armani. Le Day, 8-5. Moerman, 11-8 Efes. Punter, 12-11 per i lombardi. Ancora Punter, 14-13. Micov, 17-15. Shields, 21-15. Shields, 25-19. Evans, Milano prevale 29-19. Secondo quarto, Shields 31-21 Armani. Ancora Shields, 35-21. Leday preciso nei tiri liberi, 38-25. Punter, 40-29. Shields, 44-31. Brooks, 49-36. Milano si impone di nuovo 49-39. Terzo quarto, Delaney 53-41 Armani. Punter, 58-48.

Ancora Punter, tripla 61-48. Rodriguez, 63-50. Shields, 68-53. Di nuovo Rodriguez, 71-53. Tarczewski, 75-56. Brooks, Milano trionfa 78-56. Quarto quarto, Delaney 82-56 Armani. Punter, 84-61. Rodriguez, 86-63. Le Day, 90-68. Ancora Le Day, 96-68. Le Day, 98-68. L’ Armani Milano vince questo quarto e 98-75 tutta la partita. Successo importante per i lombardi allenati da Ettore Messina. Sono quarti in classifica con 42 punti insieme ai tedeschi del Bayern Monaco. Migliori marcatori nell’Armani Shields 19 punti e Punter 18. Nei turchi Beaubois 15 punti e Singleton 12. Nei quarti di finale dei play off di Eurolega l’Armani Milano sfiderà al meglio delle cinque partite i tedeschi del Bayern Monaco. La prima partita si giocherà martedì 20 Aprile alle 20, 45 a Milano.