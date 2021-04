Basket: l'Armani Milano vince 85-73 a Sassari

(via Armani Milano Via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata, turno infrasettimanale di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 85-73 a Sassari. Primo quarto, Shields 8-7 per i lombardi. Ancora Shields, 15-7. Kruslin tiene in gara Sassari, però 16-13 Armani. Rodriguez, Milano prevale 19-15. Secondo quarto, Cinciarini 21-17 Armani. Delaney, 23-20. Le Day, 28-20. Ancora Le Day, 33-25. Micov, 38-27. Di nuovo Le Day, Milano si impone di nuovo 40-33. Terzo quarto, Shields 43-36 Armani. Delaney, 47-41.

Biligha, 56-51. Micov, Milano trionfa 61-51. Quarto quarto, Delaney 64-53 Armani. Le Day tripla, 67-62. Shields, 73-62. Biligha, 78-64. Shields preciso nei tiri liberi, 80-70. Le Day, 83-73. Ancora Le Day, Milano vince questo quarto e 85-73 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Ettore Messina. E’ prima in classifica con 38 punti insieme all’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nell’Armani Le Day 28 punti e Shields 19. Nel Sassari Spissu 24 punti e Burnell 12. Nella ventottesima giornata l’Armani Milano giocherà stasera alle 20, 15 in casa contro la Virtus Bologna.