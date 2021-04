Basket: l'Armani Milano vince in casa 94-84 con la Virtus Bologna

(via Armani Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 94-84 in casa con la Virtus Bologna. Primo quarto, Shields 11-2 per i lombardi. Ancora Shields, 17-5. Le Day, Milano prevale 27-18. Secondo quarto, Alibegovic tiene in gara la Virtus, però 31-26 Armani. Shields, 41-26. Delaney, Milano si impone di nuovo 53-39. Terzo quarto, Belinelli mantiene in partita gli emiliani però 55-50 Armani. Biligha e Hines, Milano trionfa 70-65.

Quarto quarto, Punter 83-81 Armani. Shields, Milano vince questo quarto e 94-84 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi allenati da Ettore Messina. Sono primi in classifica da soli con 40 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Shields 35 punti e Le Day 21. Nella Virtus Bologna Alibegovic 18 punti e Belinelli 15. Nella ventinovesima giornata l’Armani Milano giocherà domenica 25 Aprile alle 12 fuori casa contro il Pesaro.