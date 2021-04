Basket: l'Happy Casa Brindisi sconfitta in casa 78-67 dalla Vanoli Cremona

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 78-67 in casa con la Vanoli Cremona. Primo quarto, Mian 5-0 per i lombardi. Wiliams, 19-12. Harrison tiene in gara i pugliesi, ma 19-15 Vanoli. Cremona prevale 19-17. Secondo quarto, Cournooh 29-19 per i lombardi. Tripla di Mian,36-25. Cremona si impone di nuovo 47-27.

Terzo quarto, Hommes 50-27 per i lombardi. Krubally tiene in gara i pugliesi, però 50-29 Vanoli. Bostic per l’ Happy Casa, però 52-36 per i lombardi. Williams, Cremona trionfa 60-42. Quarto quarto, Gaspardo tiene in partita i pugliesi, ma 60-45 per i lombardi. Bardford, 74-61. Lee, Cremona vince questo quarto e 78-67 tutta la partita.

Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. E’ secondo in classifica con 38 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 18 punti e Krubally 13. Nei lombardi Mian 22 punti e Williams 12. Nella ventinovesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 25 Aprile alle 20, 30 fuori casa contro il Trento.