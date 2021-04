Tennis: Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo

FRANCESCO LOIACONO - Il greco Stefanos Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo di tennis maschile. Supera in finale 6-3 6-3 il russo Andrey Rublev. Tsitsipas strappa un break a Rublev nel primo set. Fa la differenza in positivo col servizio. Rublev è molto falloso.

Per il greco primo Master 1000 vinto in carriera e sesto titolo nel circuito ATP. Per il russo terza sconfitta in undici finali giocate. Nelle semifinali Tsitsipas vince 6-2 6-1 col britannico Daniel Evans. Rublev supera 6-3 7-5 il norvegese Casper Ruud.

Tra le donne nella seconda e ultima giornata dei play off di Federation Cup l’ Italia vince 3-1 a Cluj fuori casa contro la Romania e si qualifica per i preliminari dell’ edizione del 2022. Il punto decisivo per le azzurre è ottenuto da Elisabetta Cocciaretto che supera 7-5 7-6 nel secondo singolare la rumena Mihaela Buzarnescu. Nel primo singolare Jasmine Paolini perde 1-6 6-3 6-4 con l’altra rumena Elena Gabriela Ruse.