Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 86-62 a Pesaro

(via Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata, turno infrasettimanale di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 86-62 a Pesaro. Primo quarto, Krubally 4-2 per i pugliesi. Willis, 9-2. Gaspardo, 17-8. Zanelli, 22-9. Brindisi prevale 25-13. Secondo quarto, Bell 27-15 Happy Casa. Filloy tiene in gara Pesaro, ma 31-20 per i pugliesi. Willis, 39-28. Willis, Brindisi si impone di nuovo 43-32. Terzo quarto, Willis 45-35 Happy Casa. Zanelli, tripla 50-37. Krubally, 54-37. Krubally, 56-39. Ancora Ktubally, 58-43.

Harrison, 60-45. Brindisi trionfa 64-45. Quarto quarto, Krubally 70-51 per i pugliesi. Gaspardo, 74-55. Bostic, 77-57. Willis, 81-57. Brindisi vince questo quarto e 86-62 tutta la partita. Successo meritato per l’ Happy Casa. La squadra pugliese è prima in classifica con 38 punti. Migliori marcatori, nel Brindisi Willis 24 punti e Krubally 20. Nel Pesaro Zanotti 12 punti e Filloy 9. Nella ventottesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 18 Aprile alle 20, 45 in casa contro il Cremona.