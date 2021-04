Basket: sorteggiati i gironi degli Europei del 2022

Nel girone B la Francia dovrà vedersela a Tblisi in Georgia con la Lituania la Slovenia la Germania l’ Ungheria e la Bosnia. Nel girone D la Serbia giocherà a Praga in Repubblica Ceca contro la Repubblica Ceca, la Polonia la Finlandia l’ Israele e l’ Olanda. Le prime quattro squadre classificate di questi quattro gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale. La fase finale si disputerà a Berlino in Germania.

A Berlino sono stati sorteggiati i gironi degli Europei di basket del 2022. L’ Italia sfiderà nel girone C dall’1 al 9 Settembre 2022 a Milano la Grecia, la Croazia l’Ucraina l’Estonia e la Gran Bretagna. Nel girone A la Spagna affronterà a Colonia in Germania la Russia, la Turchia la Georgia il Belgio e la Bulgaria.