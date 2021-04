Il sudafricano Kevin Anderson vince 6-3 7-6 con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il croato Marin Cilic supera 6-7 6-4 6-4 il portoghese Nuno Borges. L’altro spagnolo Alejandro Davidovich Fokina prevale 6-1 6-2 con l’altro francese Jeremy Chardy. Il cileno Cristian Garin si impone col francese Richard Gasquet per il ritiro di Gasquet per l’infortunio all’adduttore sinistro.

Nel secondo turno del torneo dell’Estoril in Portogallo di tennis maschile Marco Cecchinato eliminato 6-4 3-6 6-3 dal francese Ugo Humbert. Cecchinato è efficace con i colpi da fondo campo nel secondo set, ma non riesce ad opporsi al servizio e ai pallonetti di Humbert nel terzo set. Cecchinato crea difficoltà al francese con i lungo linea ma non basta per prevalere su Gasquet.