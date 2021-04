Champions: Benzema risponde a Pulisic: 1-1 tra Real e Chelsea

(via Real Madrid C.F.)

- È terminata 1-1 la gara d'andata della semifinale di Champions tra Real Madrid e Chelsea. Il pareggio premia i blues in virtù del gol fuori casa ma è un risultato che mantiene in bilico la qualificazione alla finale.Allo stadio Alfredo Di Stefano, sono stati i londinesi a portarsi in vantaggio. Al 14' Pulisic, servito perfettamente da un lancio di Rudiger, ha dribblato Courtois ed è riuscito a mettere in rete nonostante l’opposizione di due avversari sulla linea di porta.Ma ci ha pensato il solito Benzema a riportare il punteggio in equilibrio, al suo quinto gol in Champions. Al 29', sugli sviluppi di un corner, la palla è arrivata all’attaccante francese che l’ha addomesticata e ha battuto Mendy con una girata al volo.Tra una settimana, a Stamford Bridge, il match di ritorno ci dirà quale tra le due squadre meriterà l'accesso alla finale.