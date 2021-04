Champions: prima semifinale per il Man City con Guardiola. Il Real Madrid elimina il Liverpool

(via Manchester City Fb)

Psg-Manchester City e Chelsea-Real Madrid. È completo il quadro delle semifinali di Champions League con Citizens e Blancos che hanno raggiunto la qualificazione eliminando rispettivamente Borussia Dortmund e Liverpool.Gli uomini di Guardiola hanno replicato il 2 a 1 del match d’andata in rimonta. Infatti i padroni di casa si erano portati in vantaggio al 15' con Bellingham, bravo a raccogliere una respinta e battere Ederson con un bel destro.Il City ha ristabilito l’equilibrio con un calcio di rigore trasformato al 55' da Mahrez e concesso per un tocco di braccio in area di Emre Can; al 75' Foden, talento cristallino della scuderia Guardiola, ha ribaltato il punteggio con un tiro dalla distanza che ha colpito il palo prima di arrestare la sua corsa in rete. Per gli inglesi si tratta della prima semifinale europea con il tecnico spagnolo.Il pareggio a reti bianche di Anfield, invece, ha permesso al Real di ottenere la qualificazione in virtù della vittoria per 3 a 1 degli spagnoli nella gara d’andata. Protagonisti della serata sonostati soprattutto i due portieri, Courtois e Alisson, che hanno bloccato tutte le possibili occasioni da gol delle due squadre.