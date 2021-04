Champions: Psg e Chelsea perdono ma volano in semifinale

Ma, alla fine, sono stati i francesi a vendicare la finale dello scorso anno vinta proprio dai bavaresi. A brillare è stato soprattutto Neymar e solo la traversa prima e il palo dopo non gli hanno permesso di mettere la sua firma sulla partita. L’unica rete della serata è arrivata al 40’ con Choupo-Moting, bravo ad approfittare di una respinta di Navas su tiro di Coman.





Nell’altro match il Chelsea ha gestito il risultato, in virtù dei due gol in trasferta messi a segno nella gara d’andata. Il punteggio è rimasto in parità fino al 93' quando Taremi, in rovesciata, ha regalato una vittoria inutile al Porto.

Sono Psg e Chelsea le prime due squadre ad accedere alle semifinali di Champions League nonostante le sconfitte ottenute rispettivamente contro Bayern Monaco e Porto. Al Parco dei Principi di Parigi è andato in scena un match spettacolare con le due squadre protagoniste che non hanno risparmiato colpi in continui ribaltamenti di fronte.